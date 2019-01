In de Maandagstraat is een woning beschoten. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Door onderzoek weet de politie inmiddels wie de verdachte achterop de scooter is. Hij is maandagavond 21 januari gearresteerd. Het gaat om een 16-jarige jongen uit Amsterdam. . Het onderzoek is nog steeds in volle gang en de zoektocht naar de bestuurder van de scooter gaat door.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van Opsporing Verzocht. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van dat programma van 24 april 2018.

Het gebeurt zaterdagavond 31 maart 2018. De bewoners van een huis in de Maandagstraat zien rond 18.50 uur twee jongemannen voor hun huis staan, die ze niet kennen. Een van hen heeft een pistool in zijn hand. Plotseling zien en horen de bewoners dat er meerdere keren wordt geschoten. Gelukkig raakt niemand gewond, wel ontstaat er schade aan het huis. De twee jongemannen gaan er na de schoten op een scooter vandoor. Ze rijden de kant van de Dinsdagstraat op. Daarna ontbreekt van hen ieder spoor. De scooter is vermoedelijk donkerblauw van kleur..

Camerabeelden

Van de beschieting zijn camerabeelden. Op die beelden zijn de twee jongemannen te zien. Ook het schieten is te zien en te horen. Mogelijk herkennen getuigen de twee of kunnen getuigen de recherche meer informatie geven over de vluchtroute. Informatie kan gedeeld worden via de opsporingstiplijn 0800-6070, anoniem via 0800-7000 of online via onderstaand meldformulier.

Signalement

De twee jongemannen dragen zwarte en/of donkerblauwe kleding en hebben allebei een capuchon over het hoofd. Ze worden beiden ongeveer 18 jaar oud geschat. De bestuurder van de scooter is zo’n 1,85 meter lang en heeft een stevig postuur. Opvallend zijn zijn helblauwe handschoenen. De passagier die in elk geval het eerste schot afvuurde, is tussen 1,65 meter en 1,75 meter lang en is tenger gebouwd.