Bankpasdieven slaan toe in ziekenhuis

In de parkeergarage van een ziekenhuis steelt een trio dieven de bankpas van een bezoekster. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 18 april 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt op 21 november 2017. Een vrouw van 70 jaar betaalt na haar bezoekje aan het ziekenhuis haar parkeerkosten in de hal. Ze heeft niet in de gaten dat een man inrtussen kijkt

hoe zij haar pincode invoert. De man volgt de vrouw naar de garage en daar voegen twee handlangers zich bij hem. Bij het binnengaan van de parkeergarage stelen ze de bankpas van de vrouw. Als de vrouw thuis aankomt, heeft de bank al gebeld. In de tijd die het koste om van het ziekenhuis naar huis te rijden hebben de dieven voor meer dan drieduizend euro van de bankrekening van het slachtoffer gepind. De politie is uiteraard op zoek naar het trio. De verdachten staan op beelden van de beveiligingscamera.

Signalementen

Verdachte 1 (degene die de pincode van de vrouw afkijkt en later met haar bankpas pint):

opvallend lange man

blanke huidskleur

slank postuur

lengte ongeveer 2 meter

kort, donkerblond haar, aan de zijkant opgeschoren en aan de voorkant een klein plukje

droeg een zwarte jas met capuchon

had een zwarte broek aan

droeg zwarte sportschoenen met witte zool

had een zwarte schoudertas bij zich.

Verdachte 2 (degene die bij de draaideuren naar de parkeergarage stond te wachten)

jongeman

blanke huidskleur

leeftijd 20 tot 30 jaar

normaal postuur

lengte 1,70 meter tot 1,80 meter (dus beduidend kleiner dan verdachte 1)

donker haar, opgeschoren aan de zijkant

had een zwarte bril op

droeg een zwarte jas

had een grijze trui aan

droeg een witte blouse

had een grijze sjaal om

droeg zwarte schoenen met witte zool

had een zwarte rugtas bij zich.

Verdachte 3: