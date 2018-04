Winkeldiefstal Hoorn

Omschrijving

Rond 14.35 uur kwamen twee mannen de winkel binnen. Na binnenkomst, gingen de mannen vervolgens ieder hun eigen weg. Enige minuten later troffen de twee elkaar weer bij de kassa. Eén van de mannen stond duidelijk te wachten op een product af te rekenen, echter leek hij de andere man behoorlijk af te schermen zodat de caissière hem niet zag. De man had een zwarte doos met hierin de laptop vast onder zijn linkerarm.

Zodra een klant, die voor het tweetal in rij stond, had afgerekend en de winkel verliet, liep de man die de zwarte doos vast had onopvallend achter hem aan. Rond 14.38 wist de man de winkel te verlaten en twee minuten later volgde de andere man.