Overval avondwinkel Keizerstraat Den Haag.

Op maandag 9 april rond 23:20 uur komen er twee jonge mannen de avondwinkel in de Keizerstraat in Den Haag binnen. Ze bedreigen de medewerker met een vuurwapen en gaan ervandoor met geld uit de kassa.

Van de overval zijn geen camerabeelden, maar de twee overvallers worden omschreven als jonge jongens. Beide jongens spraken Nederlands en de twee kwamen nogal amateuristisch en zenuwachtig over op het slachtoffer. Alsof ze zoiets nog nooit eerder hadden gedaan. De verdachte met het vuurwapen is zo'n 16 a 17 jaar oud. Hij heeft een blank of licht getint uiterlijk, heeft een dun postuur en is ongeveer 1.70m lang. Hij droeg een sjaal om zijn mond, een donkere jas met een capuchon en een grijs trainingspak. De tweede verdachte wordt een stuk jonger geschat, zo'n 14 a 15 jaar oud. Hij heeft ook een blank tot licht getint uiterlijk. Hij heeft een dun postuur en is 1.65m lang, dus kleiner dan de ander. Hij droeg donkere kleding en een zwarte bivakmuts

Vragen

Tips? Bel de politie

Heeft u de twee jonge overvallers gezien in de buurt van de avondwinkel op de Keizerstraat op maandagavond 9 april rond 23.20 uur? Heeft u ze misschien zien vluchten richting de boulevard? Of denkt u te weten om wie het gaat? De recherche komt graag met u in contact via 0900-8844. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. U kunt uw tips ook doorgeven via de Whatsapp tiplijn op 06-17214856. U kunt uw tips ook doorgeven bij het Team Criminele Inlichtingen op 06-57876279.