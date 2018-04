Diefstal sieraden door babbeltruc

Omschrijving

Op 5 februari jl. kwamen twee vrouwen binnen bij een juwelier aan de Nieuwstraat. De vrouwen waren vermoedelijk van Oosteuropese afkomst. Zij vertelden dat ze uit Italië kwamen. De dames bekeken een aantal sieraden en zochten er een aantal uit. Bij de balie werden de sieraden ingepakt en de vrouwen bemoeiden zich daarmee. Op een of andere manier kregen ze het voor elkaar om onopvallend pakjes met sieraden stelen. Zij vertelden vervolgens te weinig geld bij zich te hebben en verlieten de winkel om dit te gaan halen. Ze kwamen niet terug en later bleken de gouden sieraden te zijn weggenomen. De wijze waarop de beide vrouwen zich gedroegen werd als zeer intimiderend ervaren.



Opvallend was dat een van de vrouwen een verminkt oor had. Beide vrouwen waren 20 a 25 jaar oud en hadden een blanke huidskleur. Haar zwarte haar droeg ze in een staart. Ze droeg een blauwe jas met bontkraag en een lichtkleurige spijkerbroek met verfspetters. Ook droeg ze een sjaal en had een Burberry tas bij zich. Ze droeg donkerblauwe sneakers. De tweede vrouw had lang zwart haar met rode uitgroei. Ze droeg een groene jas met rode bontkraag en een lichte spijkerbroek. Ze had donkere sneaker aan en een Burberry sjaal die zij over haar zwarte handtas droeg.



Wie kent of herkent de beide vrouwen en kan iets zeggen over hun identiteit?