Wie kent deze persoon?

Op donderdag, 22 juni 2017 omstreeks 12:40 uur wordt er op het station in Sittard door een treinpassagier aan de conducteur gemeld dat er in de trein, op het toilet, een bom zou liggen.

Ook al is het enige tijd geleden de politie wil graag weten wie deze man is.

De trein kwam uit Maastricht en stopte op het NS-station in Sittard. Vervolgens werd het station ontruimd en het trein verkeer werd stil gelegd. Na onderzoek in de trein werd niks aangetroffen.

Vragen

De man zou enkele tanden missen. Wie kent de man op de foto of heeft andere informatie over dit incident?

Bel dan met 0800-6070 of vul het digitale tipformulier in.