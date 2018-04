Gewapende overval op tankstation

Laatste update: 11-04-2018 | 13:09 Zaaknummer: 2018118595 Datum delict: 19-03-2018 Plaats delict: Haaksbergen

Op maandag 19 maart om 12 uur wordt een tankstation aan de Goorseweg in Sint Isidorushoeve overvallen door een onbekende man. De overvaller dreigt met een wapen en ging er met een geldbedrag er vandoor in auto van de medewerker. Deze auto, een grijze Peugeot 306, werd op dinsdag 20 maart aangetroffen bij het kruispunt Jan Vermeerstraat met Rembrandstraat in Haaksbergen. Waar de overvaller daarna is gebleven is onbekend.