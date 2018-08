Winkeldievegge meldt zich bij politie; winkeldief nog steeds gezocht

De politie plaatste in datzelfde bericht een foto van een man die zich ook schuldig maakte aan diefstal van cosmetica in deze winkels. Dit gebeurde tussen 16.10 en 16.30 uur in het winkelcentrum De Kroonpassage.

Vragen

Naar deze man is de politie nog steeds op zoek. Herkent u de man? Neemt u dan contact op met de politie in Den Helder via 0900 8844 of via het tipformulier. Liever anoniem blijven? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000