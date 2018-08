Schietincident Beethovenstraat

Maandagmiddag 30 juli vond in een horecagelegenheid aan de Beethovenstraat in Amsterdam-Zuid een schietincident plaats. Hierbij raakte één slachtoffer in eerste instantie zwaargewond. Deze 62-jarige man uit Amsterdam overleed later in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. Het rechercheonderzoek naar het schietincident is in volle gang, de schutter is vooralsnog niet aangehouden. Wel zijn er camerabeelden van een verdachte.

Omschrijving

Rond 14.50 uur schoot de dader in de horecagelegenheid gericht op het slachtoffer en rende daarna naar buiten de Beethovenstraat op. Op de vermoedelijke vluchtroute - Jan van Eijckstraat, Albrecht Dürerstraat, Gerrit van der Veenstraat en Memlingstraat - vond de politie diverse voorwerpen, zoals een beige hoedje, vuurwapen, zwarte laptoptas, handschoenen en een wit/blauw kledingstuk. Deze zijn in beslaggenomen ten behoeve van het onderzoek. Bij de zoektocht zette de politie een helikopter en een speurhond in. Ter hoogte van de Memlingstraat raakte de speurhond het spoor van de verdachte kwijt.

Onderzoek

Aanvullend onderzoek heeft laten zien dat de verdachte zich na het schietincident, rond 15.00 uur, in de omgeving van het Museumplein heeft bevonden en hij is daarna, rond 15.30 uur, waarschijnlijk in de omgeving van het Rokin en de Dam geweest. Vanaf hier is de verdachte doorgelopen over het Damrak richting station Amsterdam Centraal en vervolgens is hij onder het spoor door richting de Piet Heijnkade gegaan.

Uit onderzoek is ook gebleken dat de verdachte vermoedelijk op 8 juli 2018 via Schiphol Nederland is binnen gekomen. Het is niet uitgesloten dat hij na het delict op 30 juli Nederland via Schiphol weer heeft verlaten. Tevens lijkt het erop dat de man in het centrum van Amsterdam heeft verbleven.

Camerabeelden verdachte

Er zijn camerabeelden van de verdachte van zowel voor als na het schietincident. Op deze beelden in te zien dat hij voorafgaand aan het schietincident een beige hoedje, zwarte zonnebril, blouse met print, lichte driekwart broek, een zwarte laptoptas en zwarte schoenen droeg. De beelden laten zien dat hij na het schietincident andere kleding droeg: een wit T-shirt, een wit kort sportbroekje met donkere bies, zwarte schoenen en een gouden schakelketting. Hij is 1,60-1,65 meter lang, heeft een breed, sportief en gespierd postuur, met name zijn gespierde bovenarmen vallen op. Hij heeft een zongebruinde huidskleur en een gladgeschoren kaal hoofd. Later heeft de verdachte zich, op het Rokin ter hoogte van de Duifjessteeg, nóg een keer omgekleed. Hij droeg daarna een rood petje en een geel/groen T-shirt.

Vragen

De recherche spreekt graag met getuigen die iets hebben gezien en/of gehoord van het schietincident en/of meer weten over (de vluchtroute van) de verdachte en heeft de volgende specifieke vragen:

- Wie bevond zich tijdens het schietincident in of buiten de horecagelegenheid of heeft iets gehoord/gezien van het schietincident?

- De recherche sluit niet uit dat de verdachte zich eerder die maandag 30 juli in de omgeving van de Apollolaan/de Beethovenstraat heeft bevonden. Wie heeft hem maandag 30 juli aan het eind van de ochtend/begin van de middag in de omgeving van de Apollolaan/de Beethovenstraat gezien?

- Wie heeft hem maandag 30 juli rond 15.00 uur in de omgeving van het Museumplein zien lopen?

- Wie heeft hem maandag 30 juli rond 15.30 uur in de omgeving van het Rokin en/of de Dam gezien? En wie heeft camerabeelden (van die omgeving) waar hij mogelijk op te zien is?

- Wie heeft hem maandag 30 juli in de omgeving van station Amsterdam Centraal?

- De verdachte is vermoedelijk vanaf 8 juli dit jaar in Amsterdam geweest. Wie heeft hem voorafgaand aan of na het schietincident gezien en/of weet waar hij verbleef? Ook hoort de recherche graag in wiens gezelschap hij mogelijk is gezien.

- Wie kent of herkent de man op de beelden? En wie weet waar hij zich op dit moment bevindt?

Contact

Getuigen die nog niet met de politie hebben gesproken of mensen die andere informatie in deze zaak hebben, kunnen bellen met de Opsporingstiplijn via 0800-6070 of Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Het is ook mogelijk om via het tipformulier informatie door te geven en via dit formulier kan ook beeldmateriaal ter beschikking gesteld worden aan de politie.