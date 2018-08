Verdachte mishandeling Korte Leidsedwarsstraat gezocht

De politie is op zoek naar een man die in de nacht van zaterdag 6 op zondag 7 januari 2018 iemand heeft mishandeld in de rokersruimte van een horecagelegenheid aan de Korte Leidsedwarsstraat in het centrum van Amsterdam.

Omschrijving

Rond 03.00 uur krijgt het slachtoffer in de rokersruimte ruzie met een andere man. Op een gegeven moment escaleert de situatie en er wordt geslagen. Terwijl het slachtoffer zich probeert te verdedigen, wordt hij opeens door een derde man met een glas op zijn achterhoofd geslagen. Deze verdachte is vastgelegd op camerabeelden en het rechercheteam wil graag weten wie hij is. Van het slachtoffer en de man met wie hij in eerste instantie ruzie kreeg, is de identiteit bij het team bekend.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie in deze zaak? Vul dan het tipformulier in. U kunt uw informatie ook telefonisch doorgeven via de opsporingstiplijn: 0800-6070. Wilt u liever anoniem blijven, bel dan naar Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000 of vul geheel anoniem op www.meldmisdaadanoniem.nl het tipformulier in.