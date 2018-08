Slachtoffer pinfraude ruim 4000 euro armer

Omschrijving

Een dame van in de 70 werd op dinsdag 26 juni slachtoffer van diefstal van haar pinpas waarna er meerdere pintransacties hebben plaatsgevonden waar de vrouw geen weet van had. Zo werd er o.a. op de Kamperfoelielaan met haar gestolen pas gepind, maar ook op andere locaties in Eindhoven. In totaal is er ruim 4000 euro van haar rekening opgenomen. Maar we hebben de dader op beeld. Herkent u hem? Laat het ons weten via het tipformulier of bel de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem bel dan met 0800-7000.