Brandstichtingen Aalsmeer

Rond 22.30 uur komt de melding van de eerste brand binnen. Op de Legmeerdijk ter hoogte van de Japanlaan staat een afvalcontainer in brand. Vlak daarna moet de brandweer wederom uitrukken naar de Legmeerdijk, dit keer voor een brandende scooter.

Even voor middernacht wordt een derde brand gemeld. Voor een woning op de Pontweg staat een klikobak in brand en de brandweer moet uiteindelijk vier bewoners via het balkon in veiligheid brengen. Een kwartier later, rond 00.15 uur, staat vervolgens voor de vierde keer een voorwerp in brand: een kledingcontainer op de Aalsmeerderweg.

De politie doet onderzoek naar de vier branden. Het onderzoeksteam heeft het sterke vermoeden dat ze alle vier zijn aangestoken houdt er rekening mee dat er mogelijk sprake is van eenzelfde dader of dadergroep. Heeft u iets gezien of gehoord voorafgaand, tijdens of na de brand(en) wat u is opgevallen? Of heeft u andere informatie die het onderzoeksteam kan helpen? Neem dan contact op via 0900-8844. Via het tipformulier is het ook mogelijk om beeldmateriaal af te staan aan de politie.