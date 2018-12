Babbeltruc en pinnen van gestolen bankpas

Een vrouw wordt in Almere het slachtoffer van twee mannen, die haar pincode afkijken, met een babbeltruc haar bankpas stelen en geld van haar rekening halen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van het YouTube-kanaal van Omroep Flevoland. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van tv-programma Bureau Flevoland van 20 december 2018.

Het gebeurt op woensdag 17 oktober 2018 als de vrouw samen met haar vriendin haar boodschappen doet bij de supermarkt aan het Geinplein.

Pincode afkijken

Wat ze dan niet weten is dat twee mannen hen volgen in de winkel tot aan de kassa. Daar wordt de pincode van het slachtoffer afgekeken. Maar daar is het verhaal nog niet klaar.

Babbeltruc

De vrouw rijdt samen met haar vriendin naar huis en tijdens het uitladen en naar binnen brengen van de boodschappen worden ze door een man aangesproken. Het blijkt dezelfde man die haar eerder ook volgde in de supermarkt. De man vraagt haar waar het ziekenhuis is en blijft even staan bij de dames. Ze wijzen hem dan de weg. In de tussentijd heeft zeer waarschijnlijk de andere man kans gezien om de woning binnen te glippen en de portemonnee met de bankpas uit haar tas te stelen. Als ze met de boodschappen in huis is, ziet ze tot haar grote schrik dat ze bestolen is. Ze belt de politie en gelijk ook de bank. De bankmedewerker geeft dan aan dat er al een bedrag van 500 euro van haar rekening is opgenomen.

Camerabeelden

We hebben beelden van de mannen bij de supermarkt en van het pinnen.

Signalementen

Verdachte 1:

man

getinte huidskleur

leeftijd 40 tot 45 jaar

lengte tussen de 1,60 meter en 1,70 meter

normaal postuur

kalend, kortgeschoren haar

had een ongeschoren baard

droeg een zwart T-shirt met witte stippen

had een zwarte bodywarmer aan

droeg een zwarte broek

had zwarte sportschoenen aan met witte zool en witte opdruk van het merk Nike.

Verdachte 2:

man

blanke huidskleur

leeftijd 40 tot 50 jaar

lengte 1,80 meter tot 1,90 meter

fors tot dik postuur

kaal

droeg een wit overhemd met lange mouwen

had een blauwe bodywarmer aan

droeg een donkerblauwe aan de onderkant opgerolde broek

had nette zwarte schoenen aan met witte band rond om de zool

Verdachte 2 is de man die de pincode in de supermarkt afkijkt en ook de man die uiteindelijk met de bankpas gaat pinnen.

Auto

De mannen reden bij de supermarkt weg in een Citroen C5, vermoedelijk donkerblauw of zwart van kleur.