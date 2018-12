Drie vrouwen verwond door automobilist

Omschrijving

De recherche heeft deze twee incidenten in Castricum betrokken bij het onderzoek van de neergestoken hardloopster in Egmond a/d Hoef. Het is nog onduidelijk of er een verband is tussen de drie misdrijven en of dat het om dezelfde automobilist gaat.

Aangereden en neergestoken hardloopster

Op maandagavond 26 november raakte een 18-jarige vrouw tijdens een rondje hardlopen gewond. Terwijl zij rond 19.40 uur rende over de Rinnegommerlaan, werd ze aangereden door een donkerkleurige auto. Daarbij werd ze in haar borst gestoken.



Aanrijdingen Castricum

Enkele dagen eerder, op donderdag 22 november, zijn twee andere vrouwen aangereden in Castricum. Rond 17.45 uur werd een 18-jarige vrouw aangereden toen zij op de Zanddijk fietste. Het slachtoffer liep hierdoor een klaplong op.

Enkele ogenblikken later werd op diezelfde dijk nog een vrouw (52) tijdens het hardlopen aangereden. Deze vrouw raakte hierbij gewond aan haar arm.



Rijrichting

De hardloopster in Castricum verklaarde dat de auto wegreed in de richting van Heiloo. De fietsster gaf aan dat de automobilist in de richting van de Westerweg reed.