Handgranaat bij hotel aan de Korte van Eeghenstraat

De recherche is bezig met een uitgebreid onderzoek naar een handgranaat die is aangetroffen bij een hotel aan de Korte van Eeghenstraat.

Omschrijving

In de nacht van dinsdag 23 op woensdag 24 oktober hoort een portier van het hotel rond 02.30 uur een gek geluid buiten. Hij gaat buiten kijken en ziet een voorwerp recht voor de ingang liggen. Hij pakt het op en legt het aan de overkant van de straat neer. Omdat hij het toch niet helemaal vertrouwt, komt enige tijd later de politie poolshoogte nemen en dan blijkt vrijwel meteen dat het om een handgranaat gaat. Een handgranaat die op scherp staat, want de pin zit er niet meer in. De portier mag van geluk spreken dat hem niets is overkomen op het moment dat hij de handgranaat heeft opgepakt. Ook voor de hotelgasten en omwonenden is deze gevaarlijke situatie met een sisser afgelopen.

De recherche is na de vondst van de handgranaat direct een uitgebreid onderzoek gestart. Op meerdere bewakingsbeelden zijn twee mannen vastgelegd die worden verdacht van betrokkenheid bij deze zaak. Het onderzoeksteam wil daarom heel graag weten wie deze mannen zijn. Van hen is bekend dat ze voorafgaand aan het incident een ontmoeting met elkaar hebben gehad op de hoek van de Van Eeghenlaan met de Jacob Obrechtstraat. Beide mannen komen op een scooter. Na kort gesproken te hebben, vertrekken de mannen samen op één van de scooters. Na ongeveer 20 minuten komt één van de mannen lopend terug. Hij heeft nu andere kleding aan en draagt een regenjas en een petje. Dit is ook de man die kort daarna voor het hotel de pin uit de handgranaat haalt en naar het hotel gooit. Na het gooien rent hij hard weg, stapt op zijn gereedstaande scooter en vlucht weg in de richting van de Jacob Obrechtstraat. Het onderzoeksteam wil graag weten wie de twee verdachten op de beelden zijn. Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1 (granaatgooier)

Is wat vadsig

Licht getint

Heeft een gemiddelde lengte, ongeveer 1.75 m lang

Een kortgeschoren, zwarte baard

Toen hij voor het eerst aankwam droeg hij een gewatteerde jas

donkere broek en donkere schoenen.

Verdachte 2

Een licht getinte huidskleur

Donker haar

Een petje achterstevoren op.

Draagt een lichtkleurige jas met capuchon

Joggingbroek

Lichte gympen

Kent u de mannen op de beelden of heeft u hen mogelijk gezien in de nacht van 23 op 24 oktober? Neem dan contact op via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is daarnaast ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier.