Straatroof Polderweg

Omschrijving

Een 37-jarige man uit Kroatië is begin oktober in Amsterdam voor zijn werk. Hij maakt gebruik van een vrachtwagen en die parkeert hij op vrijdagmiddag 5 oktober rond 15.00 uur aan de Polderweg. Bij een parkeerautomaat probeert hij met een creditcard een kaartje te kopen, maar dit lukt niet. Met de hulp van een andere man die ook bij de parkeerautomaat staat, is het gelukt om alsnog een kaartje te kopen. De Kroaat geeft de man contant geld. Vermoedelijk heeft deze man op dat moment gezien dat het slachtoffer een flink contant geldbedrag bij zich had. Wanneer de Kroaat terugloopt naar de vrachtwagen, komt de eerst zo hulpvaardige man in het gezelschap van een tweede persoon naar hem toe. Kort hierna wordt de man beroofd van zijn geld. Er ontstaat een worsteling tussen het slachtoffer en de verdachten, waarbij nog meer jongens betrokken raken. Tijdens de worsteling rent het slachtoffer naar het Montessori College aan de Polderweg. Hier wordt hij mishandeld en zijn geld wordt meegenomen. Van twee verdachten wil de recherche de identiteit achterhalen. Van hen is het volgende signalement bekend:

Verdachte 1 (De hulpvaardige man bij de parkeerautomaat)

- Man met lichte huidskleur;

- Kort donker haar met zijscheiding, boven de oren opgeschoren;

- Zwarte gewatteerde jas met capuchon;

- Spijkerbroek;

- Zwart-witte sportschoenen.

Verdachte 2

- Jonge man met donkere huidskleur;

- Kort haar;

- Donker jack;

- Draagt donkere sjaal;

- Spijkerbroek met scheuren;

- Donkere schoenen.