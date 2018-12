Vermoedelijke straatroof Dirk Vreekenstraat

Omschrijving

De vrouw komt op maandagavond 19 november even voor 21.00 uur bij haar woning aan de Entrepotbrug en geeft bij haar dochter aan dat zij zojuist beroofd is van haar tas. Ze is overstuur en gaat even op de bank liggen om tot rust te komen. Ze wordt kort daarna onwel en haar dochter belt direct de hulpdiensten. In het ziekenhuis blijkt dat de vrouw ernstig hersenletsel heeft en het is onduidelijk hoe ze eruit zal komen.

Dankzij informatie van een buurtbewoner aan de Dirk Vreekenstraat, heeft de recherche het vermoeden dat het slachtoffer mogelijk beroofd is op die plek. De buurtbewoner hoorde een vrouw schreeuwen en vanuit de woning heeft de buurtbewoner gezien dat er een vrouw met een donkere jas en donker haar op straat lag en dat er een man wegrende. De vrouw krabbelde weer op en is weggelopen. Op basis van het signalement vermoedt de recherche dat dit de 63-jarige vrouw is. Van de man die wegrende aan de Dirk Vreekenstraat is bekend dat hij lang was, een slank postuur had, donkere kleding droeg en dat hij wegrende richting de Borneolaan waar hij aan de linkerzijde in een auto is gestapt. Het is niet bekend of hij als bestuurder of als passagier is ingestapt. Ook is het merk of type auto niet bekend.

De recherche wil graag met iedereen spreken die mogelijk iets gezien heeft wat met deze zaak te maken heeft. Het slachtoffer is die avond met tram 26 vanaf het Centraal Station naar de halte Rietlandpark gereisd. Daar is ze uitgestapt en ze is vermoedelijk via de Panamalaan en langs het Hampton hotel richting haar woning gelopen. De vrouw droeg die avond een donkerblauwe jas met capuchon en ze had geelbruine laarzen van het merk Ugg aan. Ze is klein van postuur, 63 jaar oud en van Chinese afkomst. Heeft u de vrouw mogelijk gezien die avond en heeft u meer informatie over wat haar is overkomen? Of heeft u de wegrennende man aan de Dirk Vreekenstraat mogelijk gezien? Neem dan contact op met de Opsporingstiplijn via 0800-6070. Informatie kan ook anoniem worden doorgegeven via 0800-7000. Daarnaast is het mogelijk om informatie of beeldmateriaal door te sturen via het onderstaande tipformulier.