Drugs onderschept in postpakket Den Haag

Op 24 september pakt een onbekende man een doosje met speelgoed in bij een Post NL servicepunt aan de Van der Kunstraat in Den Haag. Later blijkt bij een controle dat er drugs in zitten.

Omschrijving

Hij biedt dit pakje ter verzending aan met een bestemming in Zweden. De politie voert samen met verschillende post- en koeriersbedrijven regelmatig controles uit op postpakketten die zijn bestemd voor het buitenland. Bij deze controles wordt gebruik gemaakt van een hond die is getraind in het opsporen van drugs. In dit geval werd in het pakje, tussen het speelgoed, drugs in de vorm van een aantal pillen aangetroffen. Op de foto's is de verdachte in beeld die het pakje ter verzending aanbood..