Diefstal uit gokkast Zoetermeer

Zij stoppen allebei hun broekzakken vol met munten en stelen op deze manier een geldbedrag. Een aantal dagen later keren de twee terug naar het biljartcentrum. Dit bezoek is van korte duur omdat ze doorhebben dat ze worden herkend door het personeel. Beide mannen vertrekken dan meteen. De twee zijn gefilmd door bewakingscamera's.

Vragen

Herkent u de verdachten of heeft u informatie over deze zaak? De recherche komt graag met u in contact via de opsporingstiplijn 0800-6070. Blijft u liever anoniem? Bel dan met Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000. Uw tip doorgeven bij de Whatsapp tiplijn kan via 06-17214856.