Oplichting via mobiel bankieren app

Omschrijving

De rekening die is gekoppeld aan de mobiel bankieren app op de telefoon waarmee wordt afgerekend in de supermarkt, is daar door middel van oplichting aan gekoppeld.

De oplichting begint nadat het vrouwelijke slachtoffer via Marktplaats iets te koop heeft aangeboden. Via WhatsApp wordt zij namelijk benaderd door een potentiele koper. Ze hebben veel contact via WhatsApp en de koper vraagt op een gegeven moment of het slachtoffer zijn telefoonnummer aan haar bankieren app wil koppelen. Het slachtoffer gaat er vanuit dat deze zogenaamde serieuze koper op deze manier de betaling in orde wil maken en ziet geen kwade bedoeling in dit verzoek. Zij koppelt op deze manier, zonder dat zij zich daar bewust van is, de telefoon van de ‘koper’ met haar mobiel bankieren app. Dit betekent dat de koper betalingen kan doen via haar rekening. Met de gekoppelde telefoon zijn vervolgens meerdere betalingen verricht. De politie is op zoek naar een verdachte die mobiele betalingen heeft gedaan bij een supermarkt in Amsterdam. Hier zijn camerabeelden van.



Pas op met bankgegevens, of dat nou online of offline is! Het is NOOIT de bedoeling dat je een ander nummer toevoegt aan je mobiel bankieren app.