Aankoop muntrollen met gestolen pas

Omschrijving

Met deze pas werd die dag om vanaf 14.50 uur grote geldbedragen opgenomen bij geldautomaten in Leeuwarden. Opvallend was de opname van rollen muntgeld bij een zogenaamde ‘Muntrol’ automaat van een bank in Leeuwarden. De bewakingscamera van een bank maakte opnames van de verdachte die gebruik maakte van de gestolen bankpas.

De politie wil graag incontact komen met mensen die deze persoon denken te herkennen of die weten waar hij verblijft. De politie is te bereiken via 0900 - 8844 of anoniem 0800 - 7000.