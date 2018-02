Geweldadige berovingen bij pinautomaat

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op vrijdagavond 2 februari rond 20.30 uur is het weer raak bij dezelfde pinautomaat. Een 26-jarige man wordt tijdens het pinnen met grof geweld beroofd door twee onbekende personen. Wanneer het slachtoffer al op de grond ligt wordt er nog op hem ingetrapt. Met de buit, een klein geldbedrag, gaan de twee onbekende personen er vandoor.Alle berovingen zijn duidelijk op bewakingsbeelden vastgelegd. Deze beelden worden in de uitzending getoond.

Op oudjaarsavond, zondag 31 december rond 20.00 uur wordt een 51-jarige man beroofd bij een pinautomaat aan de Hatertseweg. Wanneer de man aan het pinnen is, komen twee onbekende personen op hem afgerend. Ze bedreigen hem met een vuurwapen en gaan er, na een korte worsteling, met het gepinde geld vandoor.

Vragen

Wie kent of herkent de onbekende berovers of weet meer over deze zaken?