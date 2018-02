Inbraak gevolgd door pinnen met gestolen bankpas

Een man haalt bij supermarkten in Huizen met een bij een inbraak in Eemnes buitgemaakte bankpas ruim 1500 euro van de rekening van de eigenaresse. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 21 februari 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Ook het tv-programma Bureau NH van RTV NH besteedde op 21 februari aandacht aan de zaak.

Als een bewoonster van de Raadhuislaan in Eemnes op donderdagavond 2 november 2017 niet thuis is, wordt er bij haar ingebroken. Het hele huis wordt overhoop gehaald. Als ze thuiskomt, ontdekt ze dat haar portemonnee met daarin haar bankpas is verdwenen. Al snel wordt er met de pas ruim 1500 euro van haar rekening gepind. Dat gebeurt bij twee supermarkten in Huizen.

Bewakingsbeelden

Op bewakingsbeelden van beide winkels is te zien hoe een man bij de geldautomaat in de winkel geld opneemt. Bij een van de winkels doet hij ook nog wat boodschappen die hij met de gestolen pas afrekent.

Signalement