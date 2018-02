Woning beschoten in Vreeswijk

Iemand vuurt schoten af op een woning aan de Beatrixstraat in het Nieuwegeinse Vreeswijk. Ruim een week later legt iemand een handgranaat bij de voordeur van hetzelfde huis. De politie zoekt de nog onbekende verdachte of verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 21 februari 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt in de vroege ochtend van woensdag 7 februari 2018. De bewoners van de Beatrixstraat schrikken op van schoten. Eén van de woningen in de straat is doorzeefd met kogels. De muren, ramen en rolluiken zitten vol kogelgaten. In de huurwoning wonen een man en vrouw met hun dochter. Zij blijven ongedeerd.

Handgranaten

Twee weken later, op donderdag 15 februari, vindt de bewoner van het beschoten huis 's ochtends vroeg een handgranaat bij de voordeur. Hij belt 112, de politie komt ter plaatse en zet de straat af. De basisschool op de hoek van de straat blijft dicht. De Explosieve Opruimingsdienst neemt de granaat mee en de omgeving wordt vrijgegeven. Maar diezelfde middag vindt de bewoner nóg een handgranaat tijdens verplaatsen van zijn auto. De burgemeester van Nieuwegein besluit het huis per direct te sluiten in verband met de veiligheid van de bewoners en de omgeving.

Onderzoek

De politie onderzoekt de zaak en kan in dit stadium van het onderzoek nog niets zeggen over het mogelijke motief van de beschieting en handgranaten.