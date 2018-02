Handgranaat Jan Evertsenstraat

Omschrijving

Op donderdag 1 februari komt de eigenaar van een waterpijp- en souvenirwinkel rond 12.30 uur aan bij zijn winkel. De winkel gaat altijd om 13.00 uur open. Wanneer hij voor het winkelpand staat, krijgt hij de schrik van zijn leven als hij ziet dat er een handgranaat aan de pui bevestigd zit. De handgranaat is vastgemaakt met tie-wraps. De politie wordt direct gealarmeerd en de omgeving wordt ruim afgezet. Winkels in de omgeving gaan dicht en bewoners en winkelend publiek worden op veilige afstand gehouden. Specialisten van de Explosieve Opruimingsdienst (EOD) maken de handgranaat rond 15.00 uur op de locatie onschadelijk. Nadat forensisch rechercheurs onderzoek hebben verricht, wordt de locatie rond 15.30 uur weer vrijgegeven.



Onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat de handgranaat die nacht even na 02.00 uur die is geplaatst door een man. Deze persoon is weggereden op een scooter in de richting van de Witte de Withstraat. De recherche doet verder onderzoek en heeft de volgende vragen aan het publiek:



Wie heeft gezien dat de handgranaat werd opgehangen?

Wie heeft informatie over de dader?

De recherche wil graag de beelden bekijken van ondernemers, particulieren en dashcams die in de nacht van woensdag 31 januari op donderdag 1 februari op en in de omgeving van de Jan Evertsenstraat zijn gemaakt. Deze beelden zijn eenvoudig te uploaden via de volgende link.

Wie weet meer over de achtergronden?

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070. Anoniem bellen kan via 0800-7000. Het is ook mogelijk om uw informatie door te geven via het onderstaande tipformulier. Via www.meldmisdaadanoniem.nl kan een anoniem tipformulier worden ingevuld.