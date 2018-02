Twee tieners beroofd

Omschrijving

Op maandagavond 4 december zijn twee jongens van 13 en 17 jaar oud met de trein naar het centrum van Amsterdam gekomen. Rond 20.00 uur ’s avonds bevinden ze zich op het Haarlemmerplein. Ze kennen de buurt niet heel goed en als ze zoekend om zich heen kijken, spreekt een jongen hen aan. Hij stelt voor een stukje met de jongens mee te lopen in de goede richting. De jongen neemt de twee mee naar de Baanbrugsteeg, waar twee andere personen staan. In de steeg worden de jongens vervolgens vastgepakt, mishandeld en onder bedreiging moeten ze hun persoonlijke spullen afgeven waaronder geld, een telefoon, een bril, een Canada Goose jas en een sleutelbos. De drie verdachten slaan vervolgens op de vlucht via de Brouwersgracht richting het Singel. Op bewakingsbeelden is het moment te zien dat de twee jongens worden aangesproken aan het Haarlemmerplein door de verdachte. De recherche komt graag in contact met mensen die meer informatie over hem hebben. Indien mensen mogelijk getuige zijn geweest van de straatroof of informatie hebben over de twee andere verdachten, dan hoort het onderzoeksteam dat graag.

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn op 0800-6070 of anoniem via 0800-7000. Hieronder kan ook een digitaal tipformulier worden ingevuld en op www.meldmisdaadanoniem.nl kan dat anoniem.