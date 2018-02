Mishandeling HTM trambestuurster lijn 9 Den Haag

Op zondag 28 januari rond 22.53 uur werd in tram 9 de trambestuurster mishandeld nadat zij twee passagiers had aangesproken op hun gedrag. De verdachte van de mishandeling is gefilmd door bewakingscamera's.

Omschrijving

Het slachtoffer sprak tijdens haar dienst twee passagiers aan omdat zij in de tram joints aan het draaien waren. Ze zette de tram stil, ter hoogte van de halte Anna Bijnslaan op de Melis Stokelaan. Een van de twee mannen schold de bestuurster hierna uit en spuugde haar in het gezicht. Toen het slachtoffer de verdachte vastpakte, werd ze daarna meerdere keren hard in het gezicht geslagen. De twee mannen zijn hierna de tram uitgevlucht en weggerend.

Signalement

De verdachte is ongeveer 20 jaar oud. Hij was gekleed in een jas met legerprint en een blauwe Adidas trainingsbroek.

Hij was in het gezelschap van een andere man, van ongeveer dezelfde leeftijd. Deze man heeft zich niet schuldig gemaakt aan de mishandeling.