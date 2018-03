Pinfraude

Laatste update: 05-03-2018 | 18:42 Zaaknummer: 2017283854 Datum delict: 21-08-2017 Plaats delict: Eindhoven

Een nog onbekende man neemt geld op met een gestolen bankpas. Samen met een andere jongen heeft hij op maandag 21 augustus 2017 een 29-jarige man in Eindhoven bedreigd en zelfs even in een auto meegenomen. Het slachtoffer moest onder dwang zijn pincode afgeven. Hierna werd op verschillende plekken met die pas gepind. Uiteindelijk wist het slachtoffer te vluchten en de politie te bellen.