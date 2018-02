Hertzwijnschedels en zagen van zaagvissen gezocht

Omschrijving

Op 5 juli 2016 ontdekte de douane in Rotterdam een container met een grote hoeveelheid illegaal ingevoerd koraal. Na de vondst van de container begint het team Milieu van de politie Rotterdam een grootschalig onderzoek om de handelsroutes in kaart te brengen.



Handel in ernstig bedreigde dieren

Daaruit bleek dat er vanuit Nederland bestellingen werden geplaatst in Indonesië. Handlangers daar doden vervolgens ernstig bedreigde dieren, prepareren ze en daarna worden ze via de Rotterdamse haven Nederland binnengebracht. Vanuit de haven gaan de illegale producten naar een groothandel in decoratiemateriaal.



Inval bij groothandel

Zes weken na de vondst van de container met het illegale koraal heeft de politie een inval gedaan bij de groothandel. Daar is veel koraal aangetroffen, maar ook schedels, huiden, reptielen en ivoren armbanden. Allemaal van bedreigde diersoorten, soms zelfs van extreem zeldzame soorten, zoals het Hertzwijn, ook wel Babyrousa genaamd.



Hertzwijn

Het hertzwijn is in Indonesië al sinds 1934 beschermd en komt nog maar op een paar eilanden voor. Volgens eerdere schattingen leven er nog maar een paar duizend hertzwijnen in het wild. In ieder geval zestig van die wilde dieren zijn gedood vanwege hun schedel en Nederland binnengesmokkeld. Eentje is er bij de groothandel aangetroffen; de andere 59 zijn inmiddels verkocht.



Zaagvis

Het andere dier waar de politie aandacht voor vraagt is de ernstig bedreigde zaagvis. Dat is een levendbarende vis. Wanneer zijn jongen geboren worden is hun zaagje door een vlies bedekt, zodat ze hun moeder niet beschadigen. Er zijn maar liefst 114 zagen van deze vis binnengesmokkeld. Bij de groothandel trof de politie er nog maar 11 aan. Een zaag brengt zo’n duizend euro op. Waar zijn die andere 103?



Dood dier op bestelling

Wat mensen zich misschien niet zullen realiseren is dat er eigenlijk op bestelling gewerkt wordt. Het is niet dat die schedels en zaagtanden er al zijn en ergens in een opslag liggen. Als er vraag is naar die voorwerpen dan gaan er stropers op pad en worden die dieren gedood. Dieren die dus ernstig bedreigd worden.



Eigenaar groothandel

De eigenaar is verdachte in deze zaak en hij hoeft niet aan zijn eigen veroordeling mee te werken. Uiteraard is zijn administratie in beslag genomen en wordt deze zorgvuldig onderzocht. Er gaat wereldwijd heel veel geld om in illegale dierenhandel. Volgens het Wereld Natuur Fonds wordt er wereldwijd tussen de 8 en 20 miljard dollar met de illegale handel in bedreigde dieren verdiend.



Verdachte op Bali aangehouden

Het oprollen van zulke grootschalige netwerken is lastig, maar de politie Rotterdam werkt gelukkig nauw samen met de Indonesische politie. Ook zij zijn zeer gemotiveerd om dit soort praktijken te stoppen. Afgelopen december is in een gezamenlijke actie een belangrijke speler aangehouden op Bali, een 54-jarige Nederlander die ervan verdacht wordt dat hij zich bezighield met deze illegale handel.



Wat gebeurt er met de schedels en zagen?

Indonesië wil alles terug wat illegaal het land verlaten heeft. Dus de hertzwijnschedels en zagen van de zaagvis die worden gevonden gaan terug naar het land van herkomst. De dieren krijgt de milieupolitie daarmee helaas niet meer terug, maar het helpt wel als de aanvoerlijnen af worden gesneden.