Bejaarde dame bestolen van pinpas

De politie stelt een onderzoek in naar de identiteit van een man die met een gestolen pas geld pinde van de rekening van een bejaarde vrouw.

Omschrijving

Een 83-jarige inwoonster uit Heerenveen deed op 2 december 2017 haar boodschappen bij een supermarkt in het centrum van Heerenveen. De boodschappen rekende zij af met haar pinpas en ging weer naar huis. Pas op 5 december kwam haar familie er achter dat er van haar rekening grote geldbedragen opgenomen waren. Met de pas werd geld opgenomen bij winkels en geldautomaten. Hoe men de pas heeft kunnen stelen is uit het politie onderzoek niet duidelijk geworden. De bewakingscamera van een geldautomaat in het centrum van Heerenveen maakte opnames van degene die met de gestolen pas geld pinde.

