Brandstichting

Laatste update: 05-01-2018 | 14:00 Zaaknummer: 2017061843 Datum delict: 10-03-2017 Plaats delict: Leeuwarden

De mannen op deze foto worden verdacht van het in brand steken van een opslagruimte aan de Groningerstraatweg in Leeuwarden in de nacht van 9 op 10 maart 2017. Een van de verdachten heeft mogelijk een link met Rotterdam. Vanwege tactische redenen kunnen we niet delen hoe dat precies uit onderzoek is gebleken.