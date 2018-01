Gokkasten opengebroken in cafe

Bij een inbraak in een cafe in Sint Nicolaasga werden de gokkasten opgebroken en de inhoud meegenomen. De bewakingscamera filmde de inbrekers.

Omschrijving

In de nacht van 21 op 22 november 2017 werd er ingebroken in een horecagelegenheid in Sint Nicolaasga. Door aan de achterzijde van het pand een raam kapot te maken konden de inbrekers binnen komen. De beide gokkasten die in het cafe stonden, werden opengebroken. Het geld wat in de gokkasten aanwezig was is door de dieven meegenomen. De bewakingscamera maakte opnames van de inbrekers. De politie wil graag weten wie dit zijn. Mensen die informatie hebben over deze inbraak worden verzocht om contact op te nemen met de politie.

Contact met de politie

De politie is te bereiken via 0900 - 8844 of als u anoniem wilt blijven, Stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000