Politie zoekt zakkenrollers

De politie zoek de identiteit of verblijfplaats van zakkenrollers die op dinsdag 5 december 2017 actief waren in het centrum van Heerenveen en kans zagen de portemonnee van een inwoonster van Heerenveen te stelen.

Omschrijving

Op dinsdag 5 december werd de portemonnee gestolen van een 69-jarige inwoonster uit Heerenveen. Met de pinpas die in de portemonnee zat, werden op diverse locaties in Heerenveen grote geldbedragen opgenomen. Het slachtoffer had wel bemerkt dat er in een warenhuis in Heerenveen twee vrouwen heel dicht bij haar kwamen staan en dat deze vrouwen in een andere winkel ook al in haar buurt stonden. Met de gestolen pas werd geld gepind bij een geldautomaat. De bewakingscamera maakte opnames van de persoon die de pas gebruikte. De politie wil graag in contact komen met mensen die deze vrouw herkennen of die weten waar zij verblijft.

Contact politie

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven, Stichting Meld Misdaad Anoniem 0800 - 7000.