Politie zoekt getuigen overval supermarkt

Omschrijving

De twee onbekende gemaskerde mannen bedreigden het personeel en klanten met een mes en een vuurwapen. Uiteindelijk gingen ze er met een onbekend geldbedrag vandoor. De politie is direct een zoekactie gestart. Ook is via burgernet de hulp van het publiek ingeroepen. Door nu beeldmateriaal van de twee overvallers te publiceren wil de politie graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de overval of overvallers.

Hoe kunt u helpen?

De politie wil graag in contact komen met mensen die vrijdag 12 januari omstreeks 21.00 uur de twee overvallers bij- of in de omgeving de supermarkt aan de Wilgenstraat in Leeuwarden hebben gezien of even later weg hebben zien vluchtten. Mocht u camerabeelden hebben die kunnen helpen in het opsporingsonderzoek, neemt u dan contact met ons op. Hebt u iets bijzonders gezien of gehoord dat van belang kan zijn voor de politie? Schroom dan niet om die informatie door te geven. Dit kan op de volgende manieren: