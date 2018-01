Inbraak in woning

Laat het ons weten via het tipformulier.

Omschrijving

De onbekende man, die een fles in zijn hand had en een fotocamera om zijn nek droeg, is daarbij gefilmd door bewakingscamera’s. Diezelfde avond wordt bij een woning aan de dezelfde straat ingebroken. Daarbij werd o.a. contant geld weggenomen.