Snelkraak bij juwelier in Amersfoort

Vier personen op twee scooters breken in bij de juwelier aan de Kamp. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 31 januari 2018.

Het gebeurt in de nacht van 8 op 9 mei 2017 bij de juwelier aan de Kamp. Een omwonende wordt wakker van het tumult en filmt hoe twee van de vier daders vertrekken op hun scooter. Op bewakingsbeelden is te zien hoe de vier mannen op twee scooters door het centrum komen aanrijden. Ze breken in en gaan er een minuut later vandoor met voor tienduizenden euro's aan sieraden.

Signalementen

Verdachte 1:

jongeman

blanke tot lichtgetinte huidskleur

droeg een blauwe jas met capuchon en bontrand

had een donkere broek aan

droeg een zwart petje

had donkere schoenen aan.

Verdachte 2:

jongeman

droeg een zwarte bivakmuts

had een groene jas aan met logo op de linker bovenarm

droeg witte handschoenen

had een zwarte broek aan

droeg lichte sportschoenen met witte zoolrand.

De verdachten 1 en 2 reden op:

een fel blauwe scooter

met grijze kappen handvatten

een grijze beugel achter het zadel en

een blauwe kentekenplaat.

Verdachte 3:

jongeman

droeg donkere kleding.

Verdachte 4:

jongeman

had een donkere jas aan met een lichte capuchon

droeg een donkere broek met witte lengtestrepen

had witte schoenen aan.

Verrdachten 3 en 4 reden op: