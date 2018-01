Insluiper steelt met babbeltruc pasje in Bussum gevolgd door pinnen in Amsterdam

Laatste update: 26-01-2018 | 12:10 Zaaknummer: 2017088368 Datum delict: 22-03-2017 Plaats delict: Bussum / Amsterdam

Een insluiper maakt bij een flat aan het Majellapark in Bussum gebruik van een babbeltruc om de bankpas en de creditcard van de bewoonster te stelen. Vervolgens neemt een dief met de bankpas geld op in Amsterdam. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!