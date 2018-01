Hoogbejaarde vrouw slachtoffer van babbeltruc in Utrecht

Laatste update: 05-01-2018 | 13:02 Zaaknummer: 2017339243 Datum delict: 07-11-2017 Plaats delict: Utrecht

Een man achtervolgt een 89-jarige vrouw vanaf het winkelcentrum aan de Verlengde Houtrakgracht in de Parkwijk tot in haar woning in Leidsche Rijn en weet dan haar bankpas te stelen en de code te achterhalen. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!