Kilo goud gestolen in Utrecht

In een café aan het Janskerkhof is een goudhandelaar slachtoffer van een oplichter geworden. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

Bekijk het filmpje hieronder van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 3 januari 2018 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Het gebeurt op vrijdag 2 november 2017. De goudhandelaar heeft om 11.45 uur een afspraak in het café met een 'koper'. De man zegt dat hij Benny heet en bekijkt vier goudstaven van elk 250 gram. Dan wil hij het goud op echtheid controleren met een chemische vloeistof. 'Benny' wil de controle niet in het café doen en daarom loopt hij naar de wc. De goudhandelaar vindt dat prima, maar na drie minuten vertrouwt hij het niet meer en gaat kijken. 'Benny' is nergens te bekennen. Hij is er met het goud vandoor. De wc van het café is verbonden met de lobby van het naastgelegen hotel. Op bewakingsbeeld is te zien dat de oplichter via deze doorgang naar buiten loopt en rechtsaf slaat. De waarde van de buit bedraagt 35.000 euro.

Signalement van de verdachte