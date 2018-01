Diefstal geld truck marktkoopman Heerhugowaard

Laatste update: 17-01-2018 | 13:56 Zaaknummer: 2017161903 Datum delict: 31-07-2017 Plaats delict: Heerhugowaard

Op 31 juli 2017 werd een 43-jarige marktkoopman het slachtoffer van een diefstal uit zijn truck welke geparkeerd stond aan het Raadhuisplein in Heerhugowaard. Rond 16.00 uur sloop er een man de truck in en even later verliet hij het voertuig met een flinke buit. De man had namelijk voor ongeveer 2400 euro aan briefgeld gestolen.