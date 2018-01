Poging zware mishandeling en diefstal hotel

Op zaterdag 18 november raakte een 39-jarige man gewond bij een diefstal met geweld. De man probeerde twee daders tegen te houden die even daarvoor spullen hadden gestolen uit een tas van een Thaise toerist in een hotel aan de Wagenweg in Katwoude.

Omschrijving

Rond 07.30 uur zat een groepje toeristen aan het ontbijt in het hotel. Enkele minuten later kwam een vrouw erachter dat haar tas van de stoelleuning weg was en zij zag een man met haar tas de ontbijtzaal verlaten. Al snel gingen meerdere mensen achter de man aan die ook in het gezelschap was van een vrouw. De man die de tas gestolen had, stal de portemonnee uit de tas en gooide de tas vervolgens weg. De reisleider van de toeristen, twijfelde geen moment en achtervolgde het duo naar buiten. Hier stapten zij een auto in en de reisleider sprong op de motorkap. De bestuurder gaf hierop flink gas waardoor het slachtoffer van de motorkap vloog en hard op de straat terecht kwam. De reisleider liep hierdoor meerdere verwondingen en kapotte kleding op. Het duo vluchtte in onbekende richting met ongeveer 2000 euro aan cash geld en meerdere creditcards.

Op camerabeelden zijn de man en de vrouw te zien die gezamenlijk de diefstal plegen. Ook is te zien hoe zij na de diefstal snel naar buiten rennen en worden gevolgd door de reisleider.