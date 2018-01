Dodelijk schietincident Grote Wittenburgerstraat

Omschrijving

raakten gewond.

Die avond zijn rond 19.15 uur meerdere mensen en kinderen aanwezig in een buurthuis aan de Grote Wittenburgerstraat als in ieder geval twee mannen het pand binnenkomen en beginnen te schieten. Beide mannen hebben een vuurwapen bij zich en er wordt meerdere keren geschoten. Hierbij wordt de 17-jarige Mohammad dodelijk getroffen. Hij was als stagiair aan het werk in het buurthuis. Een 20-jarige vrouw, ook een stagiaire, raakt gewond aan haar benen. De derde gewonde is de 19-jarige Gianni. Hij is diezelfde nacht nog geopereerd aan zijn verwondingen. Hij raakte bij een eerder schietincident aan de Leeuwenhof, op 23 november 2017, ook al gewond. De recherche doet onderzoek naar zijn rol bij het schietincident van vrijdagavond in het buurthuis. Hij is een bekende van politie en justitie. Dat geldt niet voor de 17-jarige Mohammed. Hij was geen bekende van politie en justitie. Het onderzoeksteam spreekt van een wonder dat er geen andere kinderen of aanwezigen zijn geraakt.

Daders

Van de daders is bekend dat ze beide geheel in het zwart gekleed waren en dat zij hun gezichten volledig hadden bedekt. De recherche gaat er vanuit dat ze zijn gevlucht met een zwarte BMW 1 serie. Rond 22.30 uur is er op de Dantestraat (Zuidoost) een in brand gestoken zwarte BMW 1 aangetroffen. Het vermoeden is dat dit de vluchtauto betreft. De zwarte BMW is voor sporenonderzoek overgebracht. De brandweer heeft kunnen voorkomen dat het voertuig is uitgebrand en de recherche heeft goede hoop dat er mogelijk sporen worden aangetroffen in of aan het voertuig. Inmiddels is duidelijk geworden dat de BMW ook voorafgaand aan het incident al aan de Dantestraat, of de omgeving daarvan, heeft gestaan.

De recherche heeft sterke aanwijzingen dat de schutters mogelijk gericht op zoek waren naar een specifieke persoon of personen. De daders hebben mogelijk een naam geroepen van de persoon naar wie ze op zoek waren. Dit wordt verder onderzocht.

Alle hulp en informatie is welkom

De recherche is op zoek naar getuigen. Alle hulp en informatie in deze zaak is welkom:

Wie heeft de schutters naar binnen zien gaan of hen naar buiten zien komen na de schietpartij?

Wie heeft de zwarte BMW 1 serie gezien in de Dantestraat of in de omgeving hiervan? Mogelijk in combinatie met een of twee mannen?

Zijn er mensen die beveiligingsbeelden hebben in de buurt van de Grote Wittenburgerstraat of Dantestraat?

Zijn er mensen die met een dashcam hebben gereden tussen 19.00 en 19.45 in de omgeving van de Grote Wittenburgerstraat?

Zijn er mensen met een dashcam die in de omgeving van de Dantestraat (tussen 19.30 en 22.30u) mogelijk iets hebben vastgelegd dat te maken kan hebben met deze zaak?

Wie heeft de BMW 1 serie mogelijk al voorafgaand aan het schietincident in de omgeving van de Dantestraat zien staan?

Wie heeft meer informatie over de mogelijke achtergronden van dit schietincident?

Wie heeft informatie over Mohammed? Wat voor iemand is hij, waar hield hij zich mee bezig? Wat weten de mensen van Gianni? Waar was hij mee bezig, met wie ging hij om? Had hij mogelijk ruzie of speelde er wellicht een conflict?