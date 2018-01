Twee overvallen binnen een week

Goed nieuws. De gewapende overval op de supermarkt in Tilburg is opgelost. We hebben een 20 jarige man uit Eindhoven hiervoor aangehouden. We zijn nog op zoek naar de dader die de snackbar heeft overvallen.

Omschrijving

Op woensdagavond 6 december 2017 wordt op de campus van de Tilburg University een supermarkt overvallen. Een tweede overval vindt plaats op woensdagavond 13 december, bij een snackbar op hetzelfde terrein, bij de universiteit. In beide gevallen is de dader in het bezit van een vuurwapen en eist hij geld. We maakten een reconstructie van de overval op de snackbar en hebben ook bewakingsbeelden die we tonen. Wie zet ons op het spoor van deze overvaller?