In verband met een zeer ernstige mishandeling op het Stratumseind op zaterdagochtend 20 januari zijn wij op zoek naar getuigen van dit incident. Heb je iets gezien of gehoord of heb je beeldmateriaal hiervan? Deel het met ons.

Omschrijving

Het Stratumseind in Eindhoven, de uitgaansstraat van de stad. Elk weekend druk met mensen die komen voor een gezellige stapavond. Jammer genoeg gaat het ook wel eens mis. Heel erg mis. Een gebroken jukbeen, kaakbeen en oogkas. Zeven breuken hield een 25-jarige jongen over aan een zware mishandeling. Hij was op stap met vrienden toen een groepje van 3 of 4 mannen en enkele vrouwen voorbijliep. Eén van de mannen was groot en gezet. Ineens werd de jongen keihard geslagen.