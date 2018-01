Hardhandige overvaller Goudsesingel

Omschrijving

De man kwam rond 20.40 uur de zaak binnen, greep de medewerkster bij haar armen en dwong de vrouw de kassa te openen waar hij geld uithaalde. Na haar hardhandig tegen de grond te hebben geduwd, dwong hij haar te zeggen waar de kluis was waarna hij ook daar een greep naar het geld deed. Met een aanzienlijk geldbedrag verliet hij de zaak de medewerkster geschrokken achterlatend.

Het signalement van de overvaller: Een man met een blanke of zeer licht getinte huidskleur, bruine ogen, ongeveer 1.70 tot 1.75 meter lang, slank postuur, 18 tot 20 jaar oud. Hij droeg een grijs vest met de capuchon over zijn hoofd, een grijze joggingbroek, blauwe schoenen en een donkere bivakmuts/sjaal met een groot gat rond de ogen, wenkbrauwen en mond.

Ook al speelde deze zaak al langer geleden, de politie wil deze overvaller graag aanhouden. Herkent u de overvaller of heeft u informatie over deze zaak die bij de politie nog niet bekend is, meld dit dan via telefoonnummer: 0900-8844 of vul het tipformulier in. Anoniem melden kan ook, bel dan Meld Misdaad Anoniem: 0800-7000.