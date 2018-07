Man door geweld om het leven gekomen

Op dinsdag 3 juli 2018 treft de politie, na een melding, een overleden man aan in een woning aan het Oosterveld in Enschede. Het blijkt om een 26-jarige man uit Enschede te gaan die door geweld om het leven is gekomen.

Omschrijving

De man woonde sinds een aantal maanden in de woning. De politie is voor het onderzoek in deze zaak nog steeds op zoek naar informatie over wat er op dinsdag 3 juli en de periode voorafgaand aan 3 juli is gebeurd. En is uiteraard ook nog op zoek naar getuigen. In de uitzending van Onder de Loep op 26 juli 2018 meer informatie over deze zaak.

2018294638