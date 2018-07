Pinnen met gestolen bankpas na babbeltruc

Laatste update: 19-07-2018 | 13:16 Zaaknummer: 2018093648 Datum delict: 04-04-2018 Plaats delict: Eemnes en Laren

Nadat een bejaarde uit Laren boodschappen heeft gedaan bij een supermarkt in Eemnes, stelen in haar woonplaats twee vrouwen haar bankpas en nemen er daarna geld mee op bij een automaat. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!