Geraffineerde oplichters stelen gereedschap bij bouwmarkt

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld van 4 juli 2018.

Het gebeurt op vrijdag 2 maart 2018. De mannen lopen ieder met een winkelkar de zaak binnen. Ze zoeken elektrisch gereedschap uit en zetten dat in één van de wagentjes. De andere laten ze ergens in een gangpad staan. Ze rekenen het gereedschap af bij de kassa.

Truc

Even later komen ze de winkel binnen via de verhuurafdeling. Ze lopen naar hetzelfde schap met gereedschap en laden de winkelwagen die ze eerder hadden achtergelaten vol met exact dezelfde spullen. Ook zoeken ze een setje boorbitjes uit.

Vergeten

Dan gaan ze met die kar vol spullen naar de kassa. Daar leggen ze uit dat ze alles al hebben afgerekend, maar dat ze opnieuw de winkel ingegaan zijn omdat ze de boorbitjes vergeten waren. Ze tonen de bon om te bewijzen dat ze het andere gereedschap al hebben afgerekend.

Buit

Op die manier stelen de mannen een invalzaag, breekhamer en bouwradio van het merk Makita en een hogedrukreiniger van Kärcher, met een gezamelijke waarde van ruim 1000 euro.

Volkswagen

Op bewakingsbeelden is te zien dat de mannen met een volgeladen grijze Volkswagen Polo wegrijden.

Betrapt

Twee dagen later proberen ze het bij een bouwmarkt in Amsterdam. Maar inrtussen hebben de beveiligers van de winkel in Nieuwegein hun collega's in het hele land gewaarschuwd voor dit stel. Daardoor mislukt de poging tot diefstal in Amsterdam. Als de mannen in de gaten krijgen dat men ze door heeft, gaan ze ervandoor.

Signalementen

Verdachte 1:

man

lichtgetinte huidskleur

leeftijd 25 tot 30 jaar

normaal postuur

lengte ongeveer 1,80 meter

donker haar, rechts een scheiding en links een lokje

droeg een donker vest met capuchon.

Verdachte 2: