Mishandeling

Omschrijving

Rond 22.00 uur stond het slachtoffer voor de centrale ingang van een flat aan de Vermiljoenweg op een vriend te wachten. Hij zag aan de zijkant van de flat een vrouw en twee mannen die ruzie met elkaar hadden. Het slachtoffer riep naar het drietal dat zij moesten stoppen met ruzie maken. Het trio draaide zich vervolgens om naar de man en de vrouw en één van de mannen fietsten naar hem toe.

De vrouw schold het slachtoffer uit en reed met haar fiets in op de fiets van het slachtoffer. Toen het slachtoffer de hal van de flat binnen wilde gaan om verdere problemen te voorkomen, kreeg hij een vuistslag van de mannelijke dader. Het slachtoffer viel op de grond en verloor zijn bewustzijn. De man en de vrouw stonden nog even naar het slachtoffer te kijken, besloten om niets te doen en fietsten daarna in alle rust weg. Enige minuten later kwam het tweetal terug en bukte zich over het slachtoffer dat nog steeds bewusteloos op de grond lag. De man en vrouw voelden wat in zijn jaszakken en het leek er op dat zij kwamen controleren of het slachtoffer nog in leven was. Toen dit het geval bleek, gingen zij er wederom, zonder hulp in te schakelen, op de fiets vandoor. Zij staken onderweg nog een duim op naar een man die vermoedelijk 112 belde. Het slachtoffer kwam pas in het ziekenhuis bij kennis. Hij had een grote hoofdwond en zijn kunstgebit was stuk geslagen.