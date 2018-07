Cold case 2004 onbekende dode vrouw Wassenaar

Het Cold Case team van de politie eenheid Den Haag hoopt met uw hulp achter de identiteit van deze onbekende dode vrouw te komen. Zij werd in 2004 in de duinen bij Wassenaar aangetroffen.

Omschrijving

Haar levenloze lichaam werd op 4 juli 2004 aangetroffen bij de Wassenaarse Slag, een afgelegen strandopgang bij het duingebied Meijendel ten noorden van Den Haag. De vrouw, die tussen de 30 en 50 jaar oud was, had littekens op haar voorhoofd, kin en rechterboven- en onderbeen.

Signalement

De blanke vrouw was gekleed in een zwart t-shirt, een kort zwart jack, een wit fleece vest, een blouse met een paisly motief (een soort bladvorm) en een donkergrijze broek. Het slachtoffer was 1.68m lang, had blond haar, blauwe ogen en woog 60 kg.